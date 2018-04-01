Цивилев предложил создать детский технопарк на территории кемеровского ТЦ

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев предложил создать детский технопарк в рамках благоустройства территории торгового центра в Кемерово, где произошел пожар.

Ранее в администрации Кемеровской области сообщали, что в интернете уже запущено голосование для кемеровчан, где они смогут предложить свой вариант благоустройства территории комплекса. Большинство жителей города пока проголосовали за создание парка с именными деревьями и небольшим мемориалом.

"Сергей Цивилев предложил включить в варианты голосования создание нового детского технопарка, в котором будет размещен мемориал", — говорится в сообщении на сайте администрации Кемеровской области.

Цивилев назначен врио главы Кузбасса в воскресенье в связи с отставкой Тулеева после пожара в ТЦ "Зимняя вишня". До этого Цивилев занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).