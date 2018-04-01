В Волоколамске более 1,3 тысячи жителей обратились в соцзащиту за путевками

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Более 1,3 тысячи человек в подмосковном Волоколамске обратились в социальную защиту с просьбой выдать им путевки на отдых, сообщается на сайте администрации Волоколамского муниципального района со ссылкой на министра социального развития Московской области Ирину Фаевскую.

"В Волоколамское управление социальной защиты с просьбой о получении путевок обратилось 1338 человек, из них детей — 871 человек, взрослых- 467", — говорится в сообщении.

По данным администрации, в течение марта 15 человек из Волоколамского района уехали в оздоровительные учреждения. Следующий заезд состоится 2 апреля. В лагерь "Дружба" отправятся 16 детей, в пансионат "Нара" — 15 детей и 11 взрослых, в парк-отель "Огниково" — 43 ребенка и 37 взрослых, отмечается в сообщении.

На данный момент заезды планируются на 4, 9, 15 и 16 апреля в пансионат "Нара", парк-отель "Огниково", лагерь "Юнармеец" и "Дружба".