Глава СПЧ подчеркнул важность защиты прав россиян за рубежом

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. России принципиально важно, чтобы права ее граждан за рубежом соблюдались и уважались, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов, комментируя требование посольства России в США прекратить нарушение прав летчика Ярошенко.
Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме. В субботу посольство РФ в США выразило обеспокоенность сообщениями об издевательствах в американской тюрьме над Ярошенко и заявило, что намерено добиваться обеспечения его содержания в соответствии с международными стандартами.
По его словам, конституция России гарантирует каждому гражданину защиту и покровительство, когда он находится за пределами страны. "Для нас принципиально важно, чтобы права российских граждан за рубежом соблюдались и уважались", — подчеркнул Федотов.