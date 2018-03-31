"Убирайте весь горючий материал": в Самаре проверили один из старейших ТЦ

САМАРА, 31 мар — РИА Новости, Екатерина Кособокова. Генпрокуратура поручила проверить все торговые центры в регионах страны после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где погибли 64 человека. Корреспондент РИА Новости вместе с проверяющими заглянула в один из самарских торговых центров "Парк Хаус".

Внимание, пожарная тревога

ТЦ "Парк Хаус" расположен в географическом центре на главной магистрали Самары — Московском шоссе. Посетителей здесь, особенно в выходной день, мягко говоря, немало. Комплекс общей площадью в 55 тысяч квадратных метров состоит из двух очередей. На первом и втором этажах ТЦ находятся торговые галереи, на третьем — фудкорт, развлекательный центр и детские игровые площадки.

Неудивительно, что именно третий этаж в первую очередь вызвал интерес у проверяющих. Кинотеатр и боулинг проверить, правда, не удалось. Первый не работает с осени прошлого года, второй открывается в 12:00, а на часах нет еще и 11.

Идем смотреть детскую игровую зону. Сотрудник МЧС достает длинную палку с прикрепленным на нее непонятным прибором (как выяснится позже, это тестер для проверки дымовых извещателей), подносит по очереди к каждому из датчиков. Система оповещения в "Парк Хаусе" "умная": если срабатывает только один датчик, то сигнал поступает в центральный пункт управления торговым центром, который работает круглосуточно. Специалисты связываются с одним из охранников, который проверяет, действительно ли имело место задымление или же датчик просто неисправен.

Если срабатывает больше одного датчика, система оповещения включается автоматически. "Торговый комплекс оснащен пожарной системой "Стрелец-мониторинг", в пожарную часть сигнал поступает автоматически, независимо от человеческого фактора. У нас невозможно, как это было в Кемерово, вручную выключить сигнализацию", — уверяет директор эксплуатирующей компании Дмитрий Зинченко.

Когда сигнализация срабатывает, раздается женский голос, который хорошо слышно из всех уголков торгового центра: "Внимание, пожарная тревога! Всем покинуть здание". Посетители и персонал быстро, но спокойно, без давки и паники, покидают здание.

Человеческий фактор

После успешной "эвакуации" возвращаемся в торговый центр, и вновь — на детскую площадку: нужно обязательно проверить, знает ли персонал игровой зоны, как себя вести в случае пожарной тревоги.

"Если сработала пожарная сигнализация, я собираю детей, проверяю всех, и мы все вместе, централизованно выходим на улицу через эвакуационные выходы", — рассказывает сотрудница детской игровой зоны Кульзада. Девушка спокойна и уверенна, говорит, обучение правилам пожарной безопасности у них проходят каждую неделю, а то и чаще.

"Какие ваши действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации?" — этот вопрос начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Алексей Рассадин задает в каждом из магазинов ТЦ. Надо сказать, экзаменуемые справляются на "отлично". Опрошенные сотрудники знают, где у них в отделе находятся огнетушители и как попасть к ближайшему эвакуационному выходу.

Экзаменуем одного из охранников. При виде толпы журналистов с камерами молодой человек начинает сильно волноваться. Он рассказывает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации его задача — проводить всех людей, находящихся в ТЦ, к ближайшему пожарному выходу. Сотрудники МЧС интересуются у молодого человека, как охранники делят зоны ответственности. Оказывается, никак. "Я туда, он туда. Кому как удобнее", — признается он. "Как понять, как удобнее? А если десять охранников побегут в одну сторону?" — удивляется Рассадин. Молодой человек в ответ только разводит руками: "Как-то все быстро само собой происходит".

Насколько успешной окажется эвакуация, в первую очередь, зависит от уровня подготовки сотрудников ТЦ, резюмирует Рассадин. "Главное, это человеческий фактор, знания людей, куда и как эвакуировать посетителей и персонал торгового центра", — объясняет он и обещает в ходе проверки поговорить с каждым из сотрудников ТЦ. Для тех, у кого найдутся пробелы в знаниях правил пожарной безопасности, будут организованы специальные курсы.

Если случится пожар

Эвакуационные выходы в ТЦ "Парк Хаус" в рабочее время всегда открыты, уверяет Зинченко. Но, оказывается, этого недостаточно. Важно до этих выходов еще и быстро добраться.

"Кто допустил наличие горючих материалов на маршруте эвакуации?" — возмущается Рассадин, увидев детские велосипеды, заботливо расставленные сотрудниками магазина игрушек у одного из траволаторов так, что они перекрывали путь к одному из пожарных выходов. "Разберемся и все это уберем", — обещает Зинченко, а персонал магазина уже начинает в спешке уносить велосипеды с прохода.

Идем дальше. Сотрудник отдела электроники рассказывает, что у них есть три огнетушителя. Один находится быстро, он под рукой, за кассой. Для того чтобы достать еще два, пришлось повозиться, их завалили коробками.

"Я хочу сразу пояснить, это нарушение, первичные средства у нас должны находиться в легкодоступном месте", — делает замечание проверяющий и спрашивает, где находятся ближайшие к магазину эвакуационные выходы. Молодой человек в ответ показывает на уже "проштрафившийся" магазин игрушек.

Возвращаемся к велосипедам, пытаемся пробраться к выходу эвакуации. Сделать это непросто: маленькое помещение буквально завалено игрушками, проходы узкие. Проверяющие просят администратора магазина пояснить ситуацию, но, увидев камеры, та просто уходит.

А вот директор продуктового гипермаркета Елена, похоже, рада нас видеть. Она приглашает всех на экскурсию по магазину, рассказывает, где в магазине находятся огнетушители, показывает эвакуационные выходы. В целом к магазину нареканий нет, только у одного из эвакуационных выходов проверяющие нашли гору каких-то коробок, досок и другого мусора.

"Понимаете, если случится пожар, этот эвакуационный выход окажется заблокирован. Весь горючий материал отсюда, пожалуйста, убирайте", — просит Рассадин. Елена обещает все убрать и тут же дает соответствующие указания персоналу.

Выводы делать рано

Мы ходим по "Парк Хаусу" около двух часов и просим проверяющих подвести предварительные итоги нашего квеста. "В настоящее время проверка не окончена… Надеемся уложиться за один день, но сама прокурорская проверка может длиться до трех недель", — поясняет заместитель прокурора Промышленного района Самары Ольга Иерусалимова.

Дело в том, что свою оценку прокуратура даст только после получения справки от сотрудников отдела надзорной деятельности МЧС. "По окончанию проверки будут установлены виновные лица и приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Кроме того, ход устранения нарушений будет взят нами на контроль", — добавляет Иерусалимова.

По ее словам, ответственность за нарушения правил пожарной безопасности устанавливается кодексом административных правонарушений. "Это может быть и штраф, и приостановление деятельности. Решение принимает суд на основании предоставленных материалов", — уточняет она.

О том, что пока выводы делать рано, говорит и Алексей Рассадин. Он напоминает журналистам, что предыдущий раз "Парк Хаус" проверяли в 2016 году. "По выявленным тогда нарушениям требований пожарной безопасности предписание было выполнено. Там были нарушения, касающиеся путей эвакуации", — говорит Рассадин.

Руководство ТЦ в свою очередь настроено позитивно. "Центр уже не новый… но когда его строили, это был первый торговый центр в Самаре, который был построен именно как ТЦ. Соответственно, все пути эвакуации были правильно запланированы. На мой взгляд, в "Парк Хаусе" проблем нет, торговый центр безопасен", — подводит итоги Зинченко.

На этом мы прощаемся с проверяющими, у которых впереди еще очень много работы, ведь за пару часов мы проверили только малую часть помещений.