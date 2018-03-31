РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

"Убирайте весь горючий материал": в Самаре проверили один из старейших ТЦ

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (818)
08:5631.03.2018
(обновлено: 09:08 31.03.2018)
0770
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкУказатель Аварийный выход. Архивное фотоУказатель Аварийный выход. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк

САМАРА, 31 мар — РИА Новости, Екатерина Кособокова. Генпрокуратура поручила проверить все торговые центры в регионах страны после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где погибли 64 человека. Корреспондент РИА Новости вместе с проверяющими заглянула в один из самарских торговых центров "Парк Хаус".

Внимание, пожарная тревога

Сотрудник Лазертага определяет маршрут эвакуации по схеме в ТЦ Гагаринский
© РИА Новости / Валерий Мельников
Остаться в живых. Почему детские зоны в ТЦ загоняют на верхние этажи
ТЦ "Парк Хаус" расположен в географическом центре на главной магистрали Самары — Московском шоссе. Посетителей здесь, особенно в выходной день, мягко говоря, немало. Комплекс общей площадью в 55 тысяч квадратных метров состоит из двух очередей. На первом и втором этажах ТЦ находятся торговые галереи, на третьем — фудкорт, развлекательный центр и детские игровые площадки.

Неудивительно, что именно третий этаж в первую очередь вызвал интерес у проверяющих. Кинотеатр и боулинг проверить, правда, не удалось. Первый не работает с осени прошлого года, второй открывается в 12:00, а на часах нет еще и 11.

Идем смотреть детскую игровую зону. Сотрудник МЧС достает длинную палку с прикрепленным на нее непонятным прибором (как выяснится позже, это тестер для проверки дымовых извещателей), подносит по очереди к каждому из датчиков. Система оповещения в "Парк Хаусе" "умная": если срабатывает только один датчик, то сигнал поступает в центральный пункт управления торговым центром, который работает круглосуточно. Специалисты связываются с одним из охранников, который проверяет, действительно ли имело место задымление или же датчик просто неисправен.

Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к стихийному мемориалу у торгового центра Зимняя вишня в Кемерово. 27 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Преступная халатность: Путин рассказал о причинах трагедии в Кемерово
Если срабатывает больше одного датчика, система оповещения включается автоматически. "Торговый комплекс оснащен пожарной системой "Стрелец-мониторинг", в пожарную часть сигнал поступает автоматически, независимо от человеческого фактора. У нас невозможно, как это было в Кемерово, вручную выключить сигнализацию", — уверяет директор эксплуатирующей компании Дмитрий Зинченко.

Когда сигнализация срабатывает, раздается женский голос, который хорошо слышно из всех уголков торгового центра: "Внимание, пожарная тревога! Всем покинуть здание". Посетители и персонал быстро, но спокойно, без давки и паники, покидают здание.

Человеческий фактор

Помещение ТЦ Зимняя вишня в Кемерово после пожара
© Фото : СК РФ
Перейти в фотобанк
МЧС рассказало, как спастись при пожаре в ТЦ
После успешной "эвакуации" возвращаемся в торговый центр, и вновь — на детскую площадку: нужно обязательно проверить, знает ли персонал игровой зоны, как себя вести в случае пожарной тревоги.

"Если сработала пожарная сигнализация, я собираю детей, проверяю всех, и мы все вместе, централизованно выходим на улицу через эвакуационные выходы", — рассказывает сотрудница детской игровой зоны Кульзада. Девушка спокойна и уверенна, говорит, обучение правилам пожарной безопасности у них проходят каждую неделю, а то и чаще.

"Какие ваши действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации?" — этот вопрос начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Алексей Рассадин задает в каждом из магазинов ТЦ. Надо сказать, экзаменуемые справляются на "отлично". Опрошенные сотрудники знают, где у них в отделе находятся огнетушители и как попасть к ближайшему эвакуационному выходу.

Возгорание в ТЦ Европейский в Москве. 16 октября 2017
© РИА Новости / Аршак Карапетян
Как устроены противопожарные системы в крупных московских ТЦ
Экзаменуем одного из охранников. При виде толпы журналистов с камерами молодой человек начинает сильно волноваться. Он рассказывает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации его задача — проводить всех людей, находящихся в ТЦ, к ближайшему пожарному выходу. Сотрудники МЧС интересуются у молодого человека, как охранники делят зоны ответственности. Оказывается, никак. "Я туда, он туда. Кому как удобнее", — признается он. "Как понять, как удобнее? А если десять охранников побегут в одну сторону?" — удивляется Рассадин. Молодой человек в ответ только разводит руками: "Как-то все быстро само собой происходит".

Насколько успешной окажется эвакуация, в первую очередь, зависит от уровня подготовки сотрудников ТЦ, резюмирует Рассадин. "Главное, это человеческий фактор, знания людей, куда и как эвакуировать посетителей и персонал торгового центра", — объясняет он и обещает в ходе проверки поговорить с каждым из сотрудников ТЦ. Для тех, у кого найдутся пробелы в знаниях правил пожарной безопасности, будут организованы специальные курсы.

Если случится пожар

Ликвидация последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Тайны московских ТЦ: как проверяют моллы после трагедии в Кемерово
Эвакуационные выходы в ТЦ "Парк Хаус" в рабочее время всегда открыты, уверяет Зинченко. Но, оказывается, этого недостаточно. Важно до этих выходов еще и быстро добраться.

"Кто допустил наличие горючих материалов на маршруте эвакуации?" — возмущается Рассадин, увидев детские велосипеды, заботливо расставленные сотрудниками магазина игрушек у одного из траволаторов так, что они перекрывали путь к одному из пожарных выходов. "Разберемся и все это уберем", — обещает Зинченко, а персонал магазина уже начинает в спешке уносить велосипеды с прохода.

Идем дальше. Сотрудник отдела электроники рассказывает, что у них есть три огнетушителя. Один находится быстро, он под рукой, за кассой. Для того чтобы достать еще два, пришлось повозиться, их завалили коробками.

"Я хочу сразу пояснить, это нарушение, первичные средства у нас должны находиться в легкодоступном месте", — делает замечание проверяющий и спрашивает, где находятся ближайшие к магазину эвакуационные выходы. Молодой человек в ответ показывает на уже "проштрафившийся" магазин игрушек.

Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
После "Зимней вишни": безопасны ли торговые центры в других городах
Возвращаемся к велосипедам, пытаемся пробраться к выходу эвакуации. Сделать это непросто: маленькое помещение буквально завалено игрушками, проходы узкие. Проверяющие просят администратора магазина пояснить ситуацию, но, увидев камеры, та просто уходит.

А вот директор продуктового гипермаркета Елена, похоже, рада нас видеть. Она приглашает всех на экскурсию по магазину, рассказывает, где в магазине находятся огнетушители, показывает эвакуационные выходы. В целом к магазину нареканий нет, только у одного из эвакуационных выходов проверяющие нашли гору каких-то коробок, досок и другого мусора.

"Понимаете, если случится пожар, этот эвакуационный выход окажется заблокирован. Весь горючий материал отсюда, пожалуйста, убирайте", — просит Рассадин. Елена обещает все убрать и тут же дает соответствующие указания персоналу.

Выводы делать рано

Женщина зажигает свечу возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
"Это конец". Почему десятки людей сгорели заживо в ТЦ в Кемерово
Мы ходим по "Парк Хаусу" около двух часов и просим проверяющих подвести предварительные итоги нашего квеста. "В настоящее время проверка не окончена… Надеемся уложиться за один день, но сама прокурорская проверка может длиться до трех недель", — поясняет заместитель прокурора Промышленного района Самары Ольга Иерусалимова.

Дело в том, что свою оценку прокуратура даст только после получения справки от сотрудников отдела надзорной деятельности МЧС. "По окончанию проверки будут установлены виновные лица и приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Кроме того, ход устранения нарушений будет взят нами на контроль", — добавляет Иерусалимова.

По ее словам, ответственность за нарушения правил пожарной безопасности устанавливается кодексом административных правонарушений. "Это может быть и штраф, и приостановление деятельности. Решение принимает суд на основании предоставленных материалов", — уточняет она.

Люди в Кемеровском областном центре крови сдают кровь для пострадавших от пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
"Кемерово, мы с тобой!" Как россияне помогают пострадавшим от пожара в ТЦ
О том, что пока выводы делать рано, говорит и Алексей Рассадин. Он напоминает журналистам, что предыдущий раз "Парк Хаус" проверяли в 2016 году. "По выявленным тогда нарушениям требований пожарной безопасности предписание было выполнено. Там были нарушения, касающиеся путей эвакуации", — говорит Рассадин.

Руководство ТЦ в свою очередь настроено позитивно. "Центр уже не новый… но когда его строили, это был первый торговый центр в Самаре, который был построен именно как ТЦ. Соответственно, все пути эвакуации были правильно запланированы. На мой взгляд, в "Парк Хаусе" проблем нет, торговый центр безопасен", — подводит итоги Зинченко.

На этом мы прощаемся с проверяющими, у которых впереди еще очень много работы, ведь за пару часов мы проверили только малую часть помещений.

Пожарная безопасность в общественных местах
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
Пожарная безопасность в общественных местах
Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена