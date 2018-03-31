Медведев постановил усилить контроль за оборотом наркотических веществ

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о ряде изменений нормативных правовых актов Правительства России с целью усиления контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

Отмечается, что внесение изменений в нормативные правовые акты необходимо для их приведения в соответствие с положениями международных актов в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, усиления мер контроля за рядом прекурсоров и тем самым исключения их утечки в незаконный оборот, урегулирования вопроса, связанного с использованием прекурсоров при производстве фармацевтической продукции.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ", — говорится в постановлении.

Согласно документу, для усиления контроля за оборотом прекурсора 1-фенил-2-нитропропен исключены требования к концентрации препарата из перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, а прекурсор дифенилацетонитрил перенесён из таблицы III списка IV в таблицу II списка IV перечня.

Данным постановлением определены меры контроля за легальным оборотом ряда веществ, внесённых в национальные перечни подконтрольных веществ Белоруссии, Литвы, Латвии, Германии и Украины, путём включения этих веществ в соответствующие таблицы перечня.

Распоряжение также предполагает внесение двух прекурсоров (фенэтиламин и 1-(2-фенилэтил)-4-анилинопиперидин) в таблицу I списка IV перечня. Отмечается, что при этом действующие меры контроля (лицензирование деятельности, государственная монополия на ввоз (вывоз), уголовная ответственность за незаконное использование) существенно не изменяются, а лишь позволяют в законном порядке использовать эти прекурсоры для изготовления лекарственных средств. Свободное использование перечисленных прекурсоров физическими лицами по-прежнему запрещено.

Также постановлением внесены соответствующие изменения в крупные и особо крупные размеры ряда прекурсоров для целей статей 2283, 2284 и 2291 УК РФ.

Данное распоряжение вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.