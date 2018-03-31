В Госдуме подготовили проект о запрете свободной продажи "веселящего газа"

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Костенко подготовила законопроект о запрете продажи и покупки "веселящего газа" не по назначению, а также о возможности наказывать за его свободный оборот в том числе лишением свободы до 10 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе депутата.

"Заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко разработала и внесла на рассмотрение Координационного совета фракции "Единая Россия" законопроект об ограничении свободного оборота закиси азота в Российской Федерации. На этом этапе инициатива депутата уже получила поддержку Роспотребнадзора, Минздрава, Минпромторга и МВД", — сообщили РИА Новости в пресс-службе депутата.

Принятие законопроекта, позволит надзорным органам за нарушение правил оборота закиси азота применять ответственность, предусмотренную статьей 14.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена), а также статьей 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), которая предусматривает в том числе наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Кроме этого, надзорные органы смогут применять и другие меры пресечения распространения закиси азота для употребления не по назначению, в том числе путем блокировки сайтов продавцов закиси.

В сообщении отмечается, что поводом для разработки законопроекта послужили жалобы граждан на свободную продажу газа как "средства развлечения в местах массового скопления молодежи и в интернете, где приобрести его может даже ребенок". Как пояснила пресс-служба депутата, закись азота используется в медицине, автомобильной и пищевой промышленности.

"Но вдыхание закиси азота в небольших количествах, по данным экспертного исследования ГБОУ ВПО ПГФА Минздрава России, приводит к состоянию эйфории, сопровождающегося беспричинным смехом и галлюцинациями. Именно благодаря этим свойствам препарат стал широко известен в народе как "веселящий газ", который, тем не менее, обладает губительными (вплоть до летального) свойствами для жизни и здоровья граждан", — говорится в сообщении.

Сейчас продавцы закиси азота в интернете открыто пропагандируют газ как безопасное средство развлечения, чем вводят потребителей, среди которых есть дети, в заблуждение.

"В публичном пространстве периодически широкий общественный резонанс получают случаи отравления, а также гибели молодых людей, возле тел которых правоохранители обнаруживают баллоны с закисью азота. Но, как правило, расследование таких случаев не приводит ни к каким результатам, так как привлечь к ответственности продавцов за нецелевое распространение закиси азота, в силу отсутствия на это прямого законодательного запрета не представляется возможным", — пояснила Костенко РИА Новости.

По ее словам, химический состав закиси азота, применяемой по назначению в медицине, промышленности и технических целях идентичен. И поэтому включение закиси азота в перечень наркотических средств не допустимо, так как может привести к ограничению поставок и закупок закиси азота медицинскими учреждениями и предприятиями промышленности.

"В этой связи законопроект предлагает ввести запрет только на покупку и продажу (в том числе посредством сети интернет) закиси азота для ее использования не по назначению (не в медицинских, промышленных, технических целях)", — отметила политик.