В Липецком зоопарке приготовили львятам из Москвы отдельные вольеры

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Директор Липецкого зоопарка, где обоснуются найденные в Москве в прошлом году львята, рассказал РИА Новости, что к их приезду подготовлены отдельные вольеры и еда на любой вкус, добавив, что мечтает также о белом медведе.

Львица Кира была обнаружена зимой 2017 года в промышленной зоне московского района Бирюлево инспекторами департамента во время патрулирования. До настоящего времени молодая львица проживала в подведомственном департаменту центре реабилитации диких животных "Простар+". Туда же поступил и львенок Кальянчик, обнаруженный летом 2017 года в кафе в центре столицы, собственниками которого не были предоставлены документы, подтверждающие законность владения зверем. В пятницу стало известно, что львят отправили в Липецкий зоопарк.

"Ждем, что их привезут сегодня ночью. Львам приготовили отдельные вольеры. Сначала они будут в карантине месяц, будем обследовать, брать анализы", — рассказал Осипов.

По его словам, за благополучие животных не стоит переживать. В зоопарке уже живут львы, и у сотрудников большой опыт работы с этим животными.

"Все будет нормально. Кормить будем нормально! Мясом будем кормить. Не знаем, чем там кормили, но мы кормим мясом, даем яйца, иногда рыбу… А, может, они к этому не приучены, посмотрим. Я нашему врачу сказал все выяснить. У нас все есть – и куры, и говядина, и конина, и фарши. Но львы в принципе не привереды, вот тигры – да", — добавил собеседник агентства.

Он добавил, что кроме львов в зоопарке много кошачьих. "Тигров три, рысей три. Два дальневосточных леопарда, три ягуара. Лигры есть, сервалов пара есть. Так что у нас хищных кошек столько, сколько ни в одном зоопарке маленького городишки нет. Эдгард Запашный подарил нам бенгальского тигра… А вот белого медведя никто не предлагает. Это моя мечта", — заявил директор зоопарка, добавив, что, по его мнению, на белого медведя пришел бы смотреть весь город.