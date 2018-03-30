В Липецком зоопарке приготовили львятам из Москвы отдельные вольеры

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Директор Липецкого зоопарка, где обоснуются найденные в Москве в прошлом году львята, рассказал РИА Новости, что к их приезду подготовлены отдельные вольеры и еда на любой вкус, добавив, что мечтает также о белом медведе.
"Ждем, что их привезут сегодня ночью. Львам приготовили отдельные вольеры. Сначала они будут в карантине месяц, будем обследовать, брать анализы", — рассказал Осипов.
По его словам, за благополучие животных не стоит переживать. В зоопарке уже живут львы, и у сотрудников большой опыт работы с этим животными.
Он добавил, что кроме львов в зоопарке много кошачьих. "Тигров три, рысей три. Два дальневосточных леопарда, три ягуара. Лигры есть, сервалов пара есть. Так что у нас хищных кошек столько, сколько ни в одном зоопарке маленького городишки нет. Эдгард Запашный подарил нам бенгальского тигра… А вот белого медведя никто не предлагает. Это моя мечта", — заявил директор зоопарка, добавив, что, по его мнению, на белого медведя пришел бы смотреть весь город.