МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главам профильных комитетов доработать законопроекты, усиливающие административную и уголовную ответственность за воспрепятствование работе врачей, чтобы принять их в весеннюю сессию, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Как отмечается, решение было принято по итогам встречи спикера Госдумы с президентом Национальной медицинской палаты России, членом совета по законотворчеству при председателе нижней палаты Леонидом Рошалем.

"В ходе встречи обсуждался вопрос рассмотрения законопроектов, усиливающих административную и уголовную ответственность за воспрепятствование работе врачей, в том числе за отказ пропустить "скорую помощь" на дороге и за нападение пациентов на медиков. Законопроекты были инициированы депутатами Государственной думы, том числе Ириной Яровой и Дмитрием Морозовым, и приняты в первом чтении", — говорится в сообщении.

По словам Рошаля, эта проблема остается достаточно острой, так, за последний год количество нападений на медиков увеличилось в два раза. Как отметил Рошаль, усиление ответственности защитит не только медиков, но и пациентов. "А в ситуациях с непропуском "скорых" на дорогах и во дворах, когда спасение жизни иногда зависит от нескольких минут, наказание должно быть реально строгим и неотвратимым", — приводятся слова Рошаля в сообщении.

"Вячеслав Володин поручил председателям комитета по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову и комитета по охране здоровья Дмитрию Морозову доработать законопроекты, чтобы принять их в весеннюю сессию. Депутаты обсудят законопроекты с учетом предложений Национальной медицинской палаты с представителями профильных министерств и ведомств, а также экспертным сообществом", — отмечается в тексте.

Пакет законопроектов о защите медицинских работников и пациентов был разработан Яровой и Морозовым при участии министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Ранее инициативы были поддержаны Верховным судом РФ и правительством РФ и внесены в апреле прошлого года в Госдуму. Законопроекты устанавливают два вида ответственности: уголовную и административную за сам факт воспрепятствования законной деятельности врача путем удержания, угроз и создания ему препятствий по доступу к больному. Проекты прошли первое чтение в Госдуме летом прошлого года.