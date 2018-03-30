Соколов поручил проверить противопожарную безопасность на транспорте

МУРМАНСК, 30 мар – РИА Новости. Глава Минтранса РФ Максим Соколов дал поручение проверить противопожарную безопасность на транспортных объектах.

"Уже дано такое поручение", — сказал Соколов, отвечая на вопрос РИА Новости, будет ли дано поручение проверить объекты транспорта на пожарную безопасность после трагедии в Кемерово.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.