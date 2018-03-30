В Москве создадут систему для жалоб пациентов на трудности записи к врачу

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Власти Москвы разрабатывают систему, в которой пациент может пожаловаться на невозможность записи к врачу в конкретный временной период, сообщил в пятницу руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Сейчас вместе с нашими партнерами, департаментом информационных технологий, мы работаем над тем, чтобы человек, который пытается записаться на прием, и у него это не получается, чтобы он имел возможность об этом сообщить в систему, чтобы мы этот сигнал увидели, чтобы система показала ему, по какой причине это невозможно: доктор болен, некорректно составленное расписание или еще какие-то причины. (Разрабатываем) для того, чтобы мы сами понимали и анализировали эти причины", — сказал Хрипун в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее Хрипун сообщал, что число электронных медицинских карт (ЭМК) в Москве увеличилось в 2 раза в 2017 году, при этом каждая третья запись на прием к врачу в поликлинику проводилась через интернет.