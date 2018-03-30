Смертность мужчин молодого и среднего возраста в России снизилась на 10%

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Смертность у мужчин молодого и среднего возраста снизилась на 10%, сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Важно, что мы преодолеваем суперсмертность у мужчин молодого и среднего возраста. Такой показатель мы на 10% снизили", — рассказала Скворцова.

Она отметила, что снижение смертности во всех возрастных и социальных группах — важный итог работы Минздрава.

"За последние 30 лет показатели смертности мужчин и женщин очень разнились. Сейчас мы имеем разницу в 10 лет, начинали с 13,5", — отметила министр.

Ранее Скворцова сообщала, что общая смертность в России в 2017 году снизилась на 4% по сравнению с 2016 годом. По словам министра, заметно снизилась также материнская смертность — на 16%, и младенческая — до 5,3-5,5 на тысячу родившихся живыми. В 2017 году министр также сообщала, что с 2005 года средняя продолжительность жизни россиян выросла на 7,2 года — с 65,4 до 72,6 лет.