Мизулина пожаловалась в прокуратуру на видео с ее соболезнованиями Путину

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина во время заседания Координационного совета при президенте РФ. 29 мая 2017

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина во время заседания Координационного совета при президенте РФ. 29 мая 2017

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российский сенатор Елена Мизулина направила официальный запрос генеральному прокурору, в котором попросила проверить факт распространения о ней "заведомо ложной информации". Об этом говорится в сообщении на ее сайте.

Речь идет о видеоролике с "вырванным фрагментом" из передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", в котором она приносит соболезнования Владимиру Путину после трагедии в Кемерово. После его появления многие стали упрекать Мизулину в том, что погибшие люди ее не волнуют.

По данным пресс-службы сенатора, ее слова вырвали из контекста: авторы ролика якобы специально удалили его первую часть, в которой она приносит соболезнования родственникам погибших в Кемерово.

Мизулина усмотрела в действиях тех, кто распространял ролик, "признаки уголовно-наказуемых деяний, предусмотренных статьями 128, 282 и 319 УК РФ".

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" начался 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По данным СК, ТЦ был возведен "самостоятельно", без разрешения на строительство.

По делу о пожаре были задержаны семь человек, в том числе Юлия Богданова, генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", которому принадлежало здание торгового центра, и начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова.