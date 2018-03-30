МЧС: степень опасности ТРЦ нужно повысить по максимальной категории риска

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Степень опасности торгово-развлекательных центров нужно повысить до чрезвычайной категории риска, заявил заместитель директора департамента надзорной и профилактической работы МЧС России Денис Зобков на заседании круглого стола, посвященном вопросам пожарной безопасности, который прошел в Общественной палате РФ.

"Категорирование по степени риска по федеральному государственному пожарному надзору было введено с 1 января 2017 года. На сегодняшний день подобные здания (торгово-развлекательные центры) относятся к значительной категории пожарного риска. Периодичность их проверки – один раз в 4 года. МЧС направит свое предложение по переведению подобных зданий в более высокую категорию риска. Одно из предложений — это, возможно, даже повысить его до чрезвычайно высокой категории риска, которой сейчас ещё нет. Подобный проект для многофункциональных торговых центров с количеством более 200 человек предусматривает срок проверки 1 раз в год", — сказал Зобков.

Также, по его словам, проверки в таких объектах необходимо сделать внеплановыми.

"В отношении объектов с массовым пребыванием людей мы предлагаем сделать соответствующий выход (на проверку) без уведомлений", — сказал он.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.