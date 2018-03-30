Детские омбудсмены ЦФО составят списки опасных мест массового отдыха детей

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Уполномоченные по правам ребенка на координационном совете детских омбудсменов Центрального федерального округа договорились сформировать в своих регионах перечни мест отдыха, имеющих потенциальную опасность для детей, и провести их мониторинг, говорится на сайте детского омбудсмена.

"Совет внес в резолюцию решение о проведение в регионах мониторинга для всесторонней оценки состояния мест массового пребывания детей. При этом речь идет не только о кинотеатрах и игровых зонах, находящихся на территории крупных торговых центров. Это и отдельно стоящие скалодромы, батутные парки, компьютерные клубы и другие места массового отдыха, которые могут иметь потенциальную опасность для детей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уполномоченным предстоит сформировать перечень таких мест в своих регионах, провести оценку по ряду параметров: лицензирование услуг, качество используемых материалов в местах массового отдыха детей, состояние системы безопасности и оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Согласно релизу, по итогам мониторинга все предложения будут направлены уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой, а также в органы исполнительной власти регионов.

В четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово в минувшее воскресенье, 25 марта, произошел пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

В числе других тем, рассмотренных на заседании координационного совета детских омбудсменов, были вопросы прав ребенка, профилактики деструктивного поведения подростков, регионального опыта по формированию у детей здорового образа жизни и реализации мер по дошкольному воспитанию и уходу за детьми в возрасте до трех лет.

Координационный совет – совещательный орган, члены которого периодически собираются для обсуждения актуальных проблем в сфере защиты материнства и детства. Решения КС носят рекомендательный характер.