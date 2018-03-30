Топилин объяснил рост числа детей с инвалидностью в России

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Рост абсолютного числа инвалидов среди детей не означает, что дети стали менее здоровыми, это связано с увеличением общего числа детей в России, заявил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
"Если брать в процентном отношении к количеству детишек… это детишки, рожденные в предыдущие годы (когда в России повысилась рождаемость – ред.), то, по нашим оценкам, относительный показатель инвалидизации, доля инвалидизации среди всех детей не растет – сохраняется на прежнем уровне", — заявил Топилин.
Он также отметил, что на подписании у президента РФ находится документ об упрощении освидетельствования инвалидности, которым вводится заочное освидетельствование и бессрочное для детей по отдельным заболеваниям.