Kaspersky Lab зафиксировала атаку вируса на сайты некоторых российских СМИ

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" зафиксировала в четверг массовую атаку банковского вируса-троянца Buhtrap на ряд крупных новостных сайтов России, их ИТ-службы были предупреждены о хакерской активности, говорится в сообщении компании.

Названия атакованных сайтов в компании не раскрыли.

"Лаборатории Касперского" фиксируют массовые попытки заражений пользователей банковским троянцем Buhtrap при заходе на сайты некоторых российских СМИ. На данный момент попытки заражений исчисляются сотнями. Атаки направлены главным образом на Россию, единичные попытки заражения наблюдаются в Украине и Казахстане", — сообщает компания в пятницу.

По данным экспертов, злоумышленники внедрили вредоносную программу на главных страницах ряда крупных новостных сайтов. После захода на страницу потенциальная жертва незаметно перенаправлялась на подконтрольный злоумышленникам сервер.

Как пояснили эксперты, вирус дает атакующим полный контроль над зараженной системой. Конечной целью злоумышленников, стоящих за Buhtrap, является кража денег со счетов юридических лиц, поэтому их целью являются компьютеры финансовых работников различных организаций, рассказали в "Лаборатории Касперского".

Для защиты от данной угрозы "Лаборатория Касперского" советует обратить особое внимание специалистов по безопасности на защиту рабочих станций сотрудников финансовых отделов: установить последние обновления, установить защитное решение с модулем поведенческого детектирования, запретить запуск утилит удаленного администрирования на таких компьютерах, если это возможно.