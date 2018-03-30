Песков прокомментировал ситуацию с записями со встречи со студентами ВШЭ

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с публикациями записей с его встречи со студентами Высшей школы экономики никакой цензуры нет. Он отметил при этом, что во время общения исходил из того, что разговор носит закрытый характер.

Ранее в социальных сетях были опубликованы записи выступления Пескова на ток-шоу в Высшей школе экономики. В СМИ сообщалось, что мероприятие предполагалось в формате "не для записи". В вузе в свою очередь сообщили, что появившиеся в сети записи фрагментов выступления пресс-секретаря президента России были сделаны на мобильные телефоны самими учащимися, и удалять их университет не будет.

"Никакой там цензуры нет. Я действительно несколько факультетов вчера посетил и пообщался со студентами. Я действительно это считаю очень важным. А что касается журналистов, то мы просто не договорились вначале, точнее, неточно договорились. Я исходил из того, что это абсолютно, скажем так, закрытый откровенный разговор, где мне хотелось их понять, им хотелось понять меня и так далее, обмен мнениями. У них было иное понимание режима освещения. Наверное, просто это действительно мы нечетко как-то, не условились. Но ничего в этом страшного нет", — сказал Песков.

"Насколько я понимаю, мы говорили о новых медиа, и новые медиа, собственно, всю информацию об этом получили. А ни о какой цензуре здесь абсолютно речи не шло, потому что вся информация, она и так доступна. Но я действительно просил это никак не публиковать, потому что я исходил из того, что это не открытый разговор, а, скорее, дискретный", — добавил он.