Голодец назвала основной залог снижения смертности

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Изменение маршрутизации пациентов является основным залогом для снижения смертности, сказала вице-премьер РФ Ольга Голодец на коллеги Минздрава.

"Я буду поддерживать всячески работу Минздрава. Надо сделать огромное усилие, надо сделать огромный прорывной шаг, потому что именно изменения маршрутизации — самый основной залог снижения смертности… Надо проверить всю систему финансирования здравоохранения… Надо сделать так, чтобы система экономически стимулировала к правильной маршрутизации", — сказала Голодец.

Она отметила, что необходимо исключить из системы те "псевдостимулы", которые приводят к тому, что пациентов привозят туда, где им не могут помочь.