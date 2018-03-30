Правительство одобрило законопроект о налогообложении самозанятых граждан

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Правительство РФ одобрило проекты изменений в налоговое законодательство, касающиеся деятельности самозанятых граждан до определения их правового статуса и приняло решение внести их в Госдуму, сообщается на сайте кабинета министров.

Законопроектами предлагается уточнить порядок постановки на учет или снятия с учета в налоговых органах физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и оказывающих услуги физическим лицам без привлечения наемных работников, говорится в сообщении.

Также предлагается продлить на 2019 год применение действующих в настоящее время положений Налогового кодекса об освобождении от уплаты НДФЛ выплат, получаемых самозанятыми гражданами.

"Цель законопроектов – урегулировать некоторые вопросы, связанные с деятельностью самозанятых граждан, до определения правового статуса самозанятых", — следует из материалов.

Ранее в марте президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 июля завершить работу по закреплению правового статуса самозанятых граждан, а также представить предложения о совершенствовании механизмов оказания социальной помощи населению.