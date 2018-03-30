Заболеваемость россиян гриппом зимой снизилась на 22%

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за декабрь, январь и февраль была на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого эпидемиологического сезона, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.

Она напомнила, что уровень иммунизации населения России по результатам прошлогодней прививочной кампании составил более 46% от совокупного населения страны. "То есть каждый второй россиянин в прошлом году был привит и в этом году оказался готов к встрече с вирусами гриппозной этиологии", — сказала глава надзорного ведомства.

"Уже можно подвести предварительные итоги эпидсезона по гриппу и ОРВИ, и я хочу отметить, что на фоне самой высокой за всю историю прививочной кампании иммунизации населения Российской Федерации против гриппа, за зимние месяцы — декабрь, январь и февраль — заболеваемость суммой гриппа и ОРВИ была на 22% меньше, чем в году предыдущем", — рассказала Попова.

Она отметила, что это значительные показатели с учетом того, что эпидситуция в соседних странах была значительно менее благополучной: были летальные исходы, и тяжелая эпидемическая ситуация.

"Сегодня мы выходим из эпидситуации сезонного подъема гриппа и ОРВИ, и я уверена, что в течение двух недель ситуация стабилизируется, и эпидсезон мы будем считать завершенным", — добавила она.