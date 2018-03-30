В Госдуме предложили учредить новую праздничную дату

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Депутат Дмитрий Белик предложил учредить в России новую праздничную дату 12 мая — День освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков, сообщает RT.

В этот день в 1944 году военные части фашистской Германии были окончательно разгромлены на территории Крымского полуострова.

"Это прежде всего историческая память, у которой нет сроков давности <…> 12 мая должно стоять наряду с такими датами, как освобождение Ленинграда от блокады и победа на Курской дуге", — рассказал Белик.

По его словам, законопроект уже одобрил профильный экспертный совет Госдумы, на рассмотрение нижней палаты документ планируется внести до 9 мая. Праздник не предполагает местного или общероссийского выходного дня.

В действующей редакции закона "О днях воинской славы и памятных датах России" закреплены 17 дат. Среди них — День победы воинов Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (18 апреля), День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (2 февраля) и другие дни воинской славы.