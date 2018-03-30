Аксенов признал, что снос самостроев в Крыму идет медленно

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости. Снос незаконных построек на территории Крыма идет медленно, но порядок в этой сфере будет наведен, заявил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, в прошлом году снесены 53 объекта самовольного строительства в Ялте, Алуште, Симферополе, Судаке, Евпатории, городе Саки, Джанкое, Керчи.

"Работа по ликвидации самостроев идет очень медленно. В основном это связано с нежеланием конкретных должностных лиц вести эту работу. Понятно, что это задевает интересы людей. Но также понятно, что многие разрешения на строительство, выданные при Украине, – это результат реализации коррупционных схем", — сказал Аксенов на заседании крымского парламента, озвучивая отчет о работе правительства за прошлый год.

По его словам, власти нацелены на то, чтобы решения, связанные со сносом незаконных построек, не касались уже введенного в эксплуатацию жилого фонда.

"А если избежать сноса невозможно, то собственник должен получить компенсацию. Для тех, кто добровольно разобрал свою постройку, законом предусмотрена возможность без конкурса получить земельный участок. Уверен, что Крым будет полностью зачищен от самостроев. Мы наведем порядок и в этой сфере", — сказал Аксенов.