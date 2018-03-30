На Дальнем Востоке старт продаж льготных авиабилетов вызвал очереди

ВЛАДИВОСТОК, 30 мар — РИА Новости. Огромный наплыв покупателей отмечается в офисах "Аэрофлота" на Дальнем Востоке из-за старта продаж субсидируемых авиабилетов. Для борьбы с очередями и снятия ажиотажа авиакомпания открыла бронь через call-центр и увеличила часы работы некоторых офисов, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы авиаперевозчика в ДФО Мария Мухина.
В соответствии с постановлением правительства перевозчики должны предоставить льготным категориям на каждом рейсе 30% от общего количества мест в салоне экономического класса. Летать по субсидируемому тарифу могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды 1-й группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида 1-й группы или ребенка-инвалида. Улететь по льготному тарифу можно до 1 декабря 2018 года.
"Аэрофлот" 29 марта открыл продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний "Россия" и "Аврора" в города Дальнего Востока.
Наплыв покупателей во Владивостоке
По ее словам, ажиотаж вокруг покупки льготных билетов отмечается каждый год. В сравнении с 2017 годом этот старт продаж можно считать более организованным: в единственном во Владивостоке офисе продаж "Аэрофлота" расширили зал ожидания, увеличили количество рабочих мест. На улице установили скамейки.
"Для снижения ажиотажа было принято решение, что забронировать билеты можно также через call-центр авиакомпании и выкупить их в офисе собственных продаж в течение 72 часов. Кроме собственных касс "Аэрофлота" и "Авроры" приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам можно также в офисах продаж наших агентов", — сообщила Мухина.
Она отметила, что всего в Приморье расположено четыре пункта собственной продажи "Аэрофлота", там можно купить билеты на его рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний. Это офисы продаж во Владивостоке, Уссурийске и Находке, а также две кассы в международном аэропорту Владивостока.
На Сахалине билеты продают без перерыва
Она рассказала, что рабочий день у сотрудников офиса в Южно-Сахалинске будет начинаться с 09.00 (01.00 мск) и продолжаться до 19.00 (11.00 мск), закрываться на технический перерыв офис не будет. Новый график работы будет действовать до 30 апреля включительно.
Мухина отметила, что в Хабаровске билеты продает городской офис и касса в аэропорту. Также в других регионах Дальнего Востока есть пункты собственной продажи авиакомпании: в Магадане — касса в аэропорту, в Благовещенске — городской офис, в Петропавловске-Камчатском — городской офис и касса в аэропорту, в Южно-Сахалинске — городской офис, в Якутске — городской офис и касса в аэропорту.
Ранее сообщалось, что офис компании "Аэрофлот" в Петропавловске-Камчатском переходит на ежедневный режим работы, чтобы сократить очереди, возникшие со стартом продаж субсидированных билетов.