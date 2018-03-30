Минздрав отметил снижение заболеваемости гриппом в России

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Заболеваемость гриппом в России в 2017 году по сравнению с предыдущим периодом снизилась почти в два раза, следует из данных отчета Минздрава, которые приводятся в материале газеты "Известия".
Как отмечается, эксперты подтверждают пользу прививок, но уточняют, что снижение заболеваемости также связано с изменениями в методике ведения статистики — гриппом сейчас называют только подтвержденные анализами случаи. Снижение показателя наблюдается с 1997 года. За прошедшие 20 лет заболеваемость гриппом уменьшилась почти в 150 раз — с 5173,8 случая на 100 тысяч человек. По данным Минздрава, в период с сентября по декабрь 2017 года полностью удалось избежать сезонной эпидемии гриппа.
"Вакцинация помогает организму справиться с гриппом, но для этого необходимо получить вакцину именно от штамма, который циркулирует в России в этом сезоне, а это не всегда удается сделать", — приводятся в материале "Известий" слова завлабораторией НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Станислава Маркушина.
Роспотребнадзор ожидает умеренную интенсивность заболевания гриппом в РФ в ближайшее время. По словам главы ведомства Анны Поповой, Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры, в частности, в некоторых регионах временно переводят детей на дистанционное обучение, чтобы прервать эпидемиологический процесс. Кроме того, уровень вакцинации от гриппа в этом году в России был рекордным — на уровне порядка 50% населения. По словам Поповой, прививки от гриппа в 2017 году сделали 46% россиян.