Минздрав отметил снижение заболеваемости гриппом в России

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Заболеваемость гриппом в России в 2017 году по сравнению с предыдущим периодом снизилась почти в два раза, следует из данных отчета Минздрава, которые приводятся в материале газеты "Известия".

"Заболеваемость гриппом в России в 2017-м упала почти вдвое по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные отчета Минздрава за подписью главы ведомства Вероники Скворцовой. Их подтверждает информация Роспотребнадзора, с которой ознакомились "Известия". Показатель заболеваемости в 2017 году был на уровне 34,9 случая на 100 тысяч населения, в 2016-м — 60,5… Причина улучшения ситуации состоит в широком охвате россиян вакцинацией", — говорится в материале издания.

Как отмечается, эксперты подтверждают пользу прививок, но уточняют, что снижение заболеваемости также связано с изменениями в методике ведения статистики — гриппом сейчас называют только подтвержденные анализами случаи. Снижение показателя наблюдается с 1997 года. За прошедшие 20 лет заболеваемость гриппом уменьшилась почти в 150 раз — с 5173,8 случая на 100 тысяч человек. По данным Минздрава, в период с сентября по декабрь 2017 года полностью удалось избежать сезонной эпидемии гриппа.

В этом году, по данным Роспотребнадзора на 28 марта, превышение недельных эпидпорогов заболеваемости зарегистрировано в 29 регионах. По словам директора Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давида Мелик-Гусейнова, последний раз эпидемию гриппа по всей стране фиксировали в 2016 году. Эксперт добавил, что при стабильной ситуации с вакцинопрофилактикой в ближайшие год-два эпидемий гриппа в России не произойдет, потому что вирус приходит волнообразно.

"Вакцинация помогает организму справиться с гриппом, но для этого необходимо получить вакцину именно от штамма, который циркулирует в России в этом сезоне, а это не всегда удается сделать", — приводятся в материале "Известий" слова завлабораторией НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Станислава Маркушина.

Роспотребнадзор ожидает умеренную интенсивность заболевания гриппом в РФ в ближайшее время. По словам главы ведомства Анны Поповой, Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры, в частности, в некоторых регионах временно переводят детей на дистанционное обучение, чтобы прервать эпидемиологический процесс. Кроме того, уровень вакцинации от гриппа в этом году в России был рекордным — на уровне порядка 50% населения. По словам Поповой, прививки от гриппа в 2017 году сделали 46% россиян.