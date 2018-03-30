Матвиенко отметила востребованность и современность произведений Горького

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Произведения Максима Горького по-прежнему востребованы, их читали и будут читать; писатель всегда провозглашал культ человека, его работу на благо общества, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Со дня рождения Горького 28 марта исполнилось 150 лет.

"Максим Горький по-прежнему востребован. Его читали, читают и будут читать. Конечно, каждое время по-своему расставляет акценты в восприятии творческого наследия выдающихся людей. Но то, что Горький остается в когорте классиков русской литературы — несомненно. Достойный продолжатель гуманизма, который в его творчестве предстает как культ человека, провозглашение его возвышения целью истории", — написала спикер Совфеда в своей статье, опубликованной в пятницу в "Парламентской газете".

Писатель далек от идеализации своих современников, отметила сенатор. "Создание нового, совершенного мира он связывает с их "переделкой", приобщением к ценностям культуры и включением в разумную, активную, исполненную смысла работу на благо общества", — добавила она.

Мир стремительно меняется. Информационные технологии, "цифровая" экономика, искусственный интеллект – это не только новые возможности экономического роста, благосостояния, комфорта, но и новые вызовы, подчеркнула политик. "Один из них – риск возникновения "лишних людей", тех, кому нет места в формирующемся мире", — полагает Матвиенко.

По ее словам, наследие Горького – важный интеллектуальный и нравственный источник для поиска решения данной проблемы, напоминание о том, что не человек для "цифры", а "цифра" для человека. "Все в человеке, все для человека!", — цитирует Матвиенко одного из героев пьесы Горького "На дне".

Глава Совфеда также считает, что этот гуманистический посыл несет в себе и послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. По ее мнению, его цель — направление технологического прогресса, роста производства для повышения качества жизни людей, их духовного развития.

"Горький не просто явление русской культуры. Он в ряду ее вершин. До тех пор, пока люди будут читать книги, будет запрос и на Горького. Каждое поколение будет открывать в его творчестве свои достоинства, находить свои глубины. И потому он писатель на все времена", — заключила парламентарий.