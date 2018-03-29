МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Директор мусорного полигона "Воловичи" в Подмосковье Владимир Плясунов уволился по собственному желанию, сообщил глава городского округа Коломна Денис Лебедев.

"Директор полигона ТБО "Воловичи" В.И. Плясунов уволен по собственному желанию. Новый руководитель предприятия будет представлен второго апреля на еженедельном оперативном совещании", — написал Лебедев в Facebook по итогам встречи с инициативной группой жителей.

По его словам, 30 марта будет готова дорожная карта по вопросу дальнейшей эксплуатации полигона. Ее представят жителям.

"В конце апреля фирма-подрядчик представит проект по дальнейшей работе и рекультивации полигона в 2019 году. Информация будет размещена на официальном сайте администрации. На 14 мая запланированы публичные обсуждения. Затем проект будет передан в государственную экологическую экспертизу", — сообщил глава городского округа.

Он также отметил, что муниципалитет поддержал предложение инициативной группы пригласить специалиста-эколога.

"Муниципалитет предоставляет место для встречи — молодежный центр "Русь". Встреча состоится 30 марта в 18.00 в рамках череды встреч главы с жителями по вопросу эксплуатации полигона", — отметил Лебедев.

"Согласно договоренностям с голландскими специалистами, они приступят к работе в ближайшее время. После их оценки ситуации будет определен возможный способ дегазации. Расширения полигона не будет, прирезки 118 гектаров, чего боятся жители, не будет. До конца текущей недели данную информацию разместит министерство экологии и природопользования Московской области на своем официальном сайте", — подчеркнул он.

На одном из полигонов в Подмосковье, "Ядрово", ранее был введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится со свалки.