Госдума рассмотрит проект об ограничении торговли алкоголем в жилых зонах

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о дополнительных условиях розничной продажи алкоголя в организациях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, согласно которому региональные власти получат право устанавливать полный запрет на данный вид деятельности, свидетельствуют данные электронной базы парламента.
Законопроектом также устанавливается, что розничная продажа алкогольной продукции в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях допускается в таких объектах общепита, как рестораны, кафе, буфеты, площадь зала обслуживая которых составляет не менее 20 квадратных метров.