В Тамбовской области туристический поток увеличился на 6% в 2017 году

ТАМБОВ, 29 мар — РИА Новости. Количество туристов в Тамбовской области в 2017 году увеличилось на 6% по сравнению с 2016 годом до 850 тысяч человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

По его словам, объем оказанных туристических услуг за год увеличился на 26,2% и превысил 316 миллионов рублей по сравнению с 2016 годом. Количество участников событийных мероприятий в 2017 году составило 210 тысяч человек, что на 19% больше показателя годичной давности. Кроме того, на 5,3% вырос объём услуг гостиниц и других средств размещения — он составил 329,7 миллиона рублей.

"Одним из основных инструментов развития инфраструктуры туристической отрасли региона стало формирование туристско-рекреационных кластеров. Большое внимание в течение года уделялось разработке новых маршрутов, ориентированных на разные возрастные и социальные группы. Было разработано 10 новых маршрутов по Тамбовской области, в том числе детский маршрут на Бондарский сыродельный завод "Сырная история", который занял 1 е место в финале всероссийской туристской премии "Маршрут года-2017". В рамках сотрудничества с Ассоциацией развития социального туризма подготовлены девять программ социального туризма для лиц старше 55 лет", — сказал представитель пресс-службы.

В пресс-службе добавили, что объём инвестиций в туризм в Тамбовской области увеличился в 2,2 раза по сравнению с 2016 годом и превысил 300 миллионов рублей.

"За год построено три объекта для привлечения туристов: ресторан с гостиницей "Усадьба Нерса" в Тамбовском районе, мини-отель "Маки" в Мичуринске, база отдыха "Горница" в Никифоровском районе. В настоящее время инвесторами самостоятельно ведётся работа по строительству и развитию на территории кластеров туристических объектов: эко-комплекса "Берёзка" и профилактория "Плес" в Тамбовском районе, культурно-выставочного комплекса с гостиницей и Центра развития садоводства им. В. Г. Муханина в Мичуринске", — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что региональные власти ведут постоянную работу по оказанию информационно-консультационной и методологической поддержки предпринимателям, которые реализуют проекты по строительству и организации туристско-рекреационных комплексов и иных объектов туризма в области.

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