В Думе поддержали идею выдачи приданого для ребенка во всех регионах России

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья" Ольга Окунева положительно оценила идею выдавать приданое для ребенка во всех российских регионах, добавив, что нужно тщательно проработать состав выдаваемых наборов.

Ранее Анастасия Ковалева, член общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой, сообщила РИА Новости, что совет предлагает сделать федеральной действующую в Москве программу, в рамках которой матерям новорожденных детей выдают приданое при выписке из роддома. По словам Ковалевой, соответствующие предложения передадут в Госдуму.

"Это предложение рассматривалось в рамках рабочей группы в министерстве труда, когда рассматривался проект плана мероприятий к "Десятилетию детства". Есть семьи, где достаточно сложные условия с точки зрения достатка… Учитывая практику и опыт регионов и обращения регионов, обсуждалось, чтобы вот такой для младенца набор был", — пояснила РИА Новости Окунева.

С точки зрения парламентария, чем больше помощи будет семье, где рождается ребенок, тем лучше. "Единственное, когда будут готовиться предложения по конкретному набору, профильное министерство должно отнестись к этому очень внимательно, ну и, безусловно, (важно) понимание цены приобретаемых вещей, чтобы на это были и финансовые ресурсы, и семья могла ими реально воспользоваться", — подчеркнула депутат.

Окунева также сообщила, что утверждение плана мероприятий упомянутой рабочей группы запланировано на апрель, тогда и станет известно, нашла ли инициатива отражение в плане.

С 1 января по инициативе правительства Москвы женщины получают подарочные наборы при рождении ребенка. Они включают детское белье, одежду, аксессуары для кормления, пеленания и купания, пустышки, погремушки, салфетки, мази и присыпки.