Медведев призвал привлечь детей в кружки

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Необходимо радикально упростить взаимодействие образовательных организаций, чтобы привлечь больше детей в систему дополнительного образования и при этом не создавать лишних затрат, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Глава правительства отметил, что многие учебные организации дополнительного образования работают лишь половину рабочего дня, в результате остальное время не используется по назначению.

"Поэтому нужно радикально упростить взаимодействие между музыкальными и художественными школами, между вузами и колледжами, между вообще любыми образовательными организациями. Это позволить привлечь большее количество детей и не создавать дополнительных затрат по созданию новых зданий, новых сооружений для этих целей", — сказал Медведев на заседании президиума президентского совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Можно более эффективно использовать для дополнительного образования имеющуюся в стране инфраструктуру", — добавил он.