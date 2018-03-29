Сергеев: повышение статуса РАН может быть узаконено в ближайшие недели

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Законопроект, повышающий статус Российской академии наук, может быть принят в течение нескольких ближайших недель, считает президент РАН Александр Сергеев.

"Закон, я думаю, будет принят в течение ближайших недель", — сказал Сергеев в четверг на общем собрании РАН.

Во вторник Госдума в первом чтении приняла внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправках в закон о РАН, повышающих статус Академии наук, что необходимо для успешной реализации стратегии научно-технологического развития России. Планируется, что РАН станет ведущей научной организацией страны и координатором работ по выполнению стратегии.