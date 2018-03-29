КЕМЕРОВО, 29 мар – РИА Новости. Власти Кемерово возобновили движение общественного транспорта по проспекту Ленина в районе сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня", сообщает горадминистрация.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.

"В Кемерово сегодня с 14.00 (10.00 мск) возобновляется движение общественного транспорта по проспекту Ленина в районе ТЦ "Зимняя вишня", — говорится в сообщении. Движение по оживленному проспекту в центре города перекрыли 25 марта после пожара в ТЦ "Зимняя вишня".

Возобновляется движение автобусов, трамваев и троллейбусов.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).