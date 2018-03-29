В Москве к системе "Электронный дом" уже подключилось 250 домов

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Система жилищного самоуправления "Электронный дом" пользуется спросом среди москвичей, к ней подключилось уже свыше 250 домов, заявил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

В конце февраля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске "Электронного дома". Тогда сообщалось, что жители на данной площадке смогут обсуждать темы, которые для них являются важными, проводить опросы и заочные собрания собственников.

"В ходе стартовавшего пилотного проекта мы пока ограничили темы для опросов и информирования рамками жизнедеятельности дома. Будем смотреть, как работает, совершенствовать сервис. Отдельно хочу заметить, что он ("Электронный дом") определенно пользуется спросом: к сегодняшнему дню уже более 250 домов подали заявки на различные виды информирования", — сказал Ермолаев.

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