Администратор и охранник ТЦ в Кемерово рассказали, как спасали посетителей

Участники акции в Краснодаре в память о погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня

Участники акции в Краснодаре в память о погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Администратор и охранник обувного магазина в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" Фарзон Салилов и Махмуд Художаев рассказали RT, как им удалось спасти часть посетителей.

"Я стоял возле двери нашего магазина, и вдруг мне по рации наш сотрудник, который был возле другого входа, говорит: "У нас что-то случилось, люди бегают". Смотрю, действительно народ бегает и кричит: "Пожар!" — рассказал Салилов.

Вначале мужчины помогли эвакуировать посетителей и сотрудников магазина через аварийный выход в торговом зале, а затем начали звать людей, которые пробегали мимо в панике, и направлять их в нужную сторону.

"Еще в колясках были инвалиды. Наши ребята помогли им: подняли коляски и спустили вниз. На втором этаже были инвалиды. Они же не могли спускаться, сидели в колясках", — пояснил Художаев.

По словам мужчин, вначале они чувствовали только запах, а затем увидели спускавшийся сверху черный дым.

"Было трудно дышать, но до последнего ждали: может, ещё кого-то сможем вытащить, потом сами выйдем. Мы же мужчины. Старались, чтобы все вышли", — рассказал Салилов.

Их коллега Валерия Логинова добавила, что сигнализации в торговом центре вообще не было слышно.

"Махмуд сказал, что мы правда горим. Я побежала в подсобку, где были другие девочки, и сказала, что, видимо, "Вишня" горит. Они спросили, почему сигнализации нет. В итоге мы все собрались, успели переодеться, потом вышли", — рассказала она.

По словам Логиновой, была очень сильная давка, поэтому она благодарна администраторам и охранникам, которые помогли им выбраться на улицу.

"Не знаю, как сказать, они просто очень хорошие люди", — добавила она.

Пожар в "Зимней вишне"

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 64 человека, в том числе много детей.

Пока опознаны тела 27 человек. Похороны 14 жертв трагедии прошли 28 марта.

Следствие рассматривает две версии причины возникновения пожара — короткое замыкание и поджог.

На данный момент арестованы технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации и охранник, который, по версии СК, отключил систему оповещения при пожаре.