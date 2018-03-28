МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Первая в России Водная академия, открытая в Санкт-Петербурге, начнёт обучение студентов в сентябре, заявил РИА Новости ректор вуза Василий Кудин.

"Учрежденная ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Водная Академия, первая в России, начнет в сентябре очное обучение 120 студентов по направлению прикладного бакалавриата — жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура. Академия будет готовить профессионалов с высшим образованием для отрасли водоснабжения и водоотведения", — сказал Кудин.

По его словам, в академии есть все возможности для обучения на современном уровне: "умные" мультимедийные аудитории, современная учебно-лабораторная база и опытный профессорско-преподавательский состав. Академия будет готовить дипломированных специалистов-управленцев, знающих структуру и технологии инженерного обеспечения города.

"Седьмого апреля в Академии запланировано проведение Дня открытых дверей, а в сентябре вновь созданный вуз распахнет свои двери для первых студентов. В дальнейшем возможно расширение обучения по специальностям и направлениям, охватывающим экологию, водопользование, водные биоресурсы, аквакультуру, не только для водного хозяйства, но и для других отраслей", — добавил Кудин.