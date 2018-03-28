Совфед одобрил закон об установлении опьянения водителя по анализу крови

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду правительственный закон, который вводит административную ответственность водителей за вождение в пьяном виде в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови.

Ранее факт опьянения водителя устанавливался только по дыхательному тесту.

Закон не изменяет ранее установленное значение для определения факта употребления алкоголя за рулем при анализе выдыхаемого воздуха – 0,16 миллиграмма на один литр воздуха. Однако теперь вводится показатель опьянения по анализу крови.

"Ответственность будет наступать в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется, в том числе, наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови", — говорится в сопроводительных материалах.

Ожидается, что принятие закона устранит выявленные ранее правовые пробелы в области обеспечения безопасности дорожного движения.