Продукцию на московских ярмарках проверят на соответствие нормам

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Пищевая продукция на продовольственных ярмарках и фестивалях в Москве будет проверена на соответствие нормам в апреле, сообщил председатель столичного комитета ветеринарии, главный государственный инспектор города Алексей Сауткин.

"В этом направлении у нас идёт тесное взаимодействие с департаментом торговли и услуг города Москвы. Имеется 17 подвижных лабораторий, которые согласно графику выезжают на все ярмарки выходного дня, городские фестивали, где осуществятся реализация пищевой продукции, проверяется безопасность данной продукции. Поэтому на всех фестивалях и ярмарках москвичи могут спокойно приобретать пищу", — сказал Сауткин в среду на пресс-конференции.

По его словам, проверочные мероприятия в Москве начнутся в апреле, вместе со стартом основных ярмарок и фестивалей.