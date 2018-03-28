Власти Москвы рассмотрят заявку о митинге против домогательств

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Власти Москвы рассмотрят заявку о митинге против сексуальных домогательств, который планируется провести на Манежной площади столицы, сообщил РИА Новости глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.Facebook, что в связи с трауром по жертвам пожара в Кемерово акцию планируется перенести 3 апреля на Манежной площади. По словам Поповой, сегодня заявка была подана властям столицы. Ранее публичное мероприятие должно было пройти 29 марта с 16.00 до 20.00 мск на Театральной площади у памятника Карлу Марксу, однако власти столицы предложили организаторам перенести акцию в парк "Сокольники", так как на площади в это время заявлено другое мероприятие.
Ранее председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла. Слуцкий назвал обвинения "поклепом" и отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.