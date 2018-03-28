Facebook введет дополнительные уровни защиты учетных записей

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Facebook предоставит своим пользователям новые средства контроля конфиденциальности из-за скандала с утечкой данных, говорится в сообщении компании.
Новое меню также позволит пользователям просматривать ту информацию, с которой они поделились, удалять ее, а также управлять рекламными объявлениями. В релизе говорится, что из-за обращений к Facebook о том, что настройки конфиденциальности и другие важные инструменты сложно найти, компания упростила поиск и использование настроек данных. Теперь пользователи могут устанавливать настройки не с двадцати разных экранов, а с одного.
"Прошлая неделя продемонстрировала, как много работы нам необходимо сделать для обеспечения соблюдения нашей политики, а также для того, чтобы помочь людям понять, как работает Facebook", — говорится в сообщении.
На прошлой неделе глава Facebook Марк Цукерберг извинился, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией Cambridge Analytica, предположительно, получившей незаконный доступ к данным 50 миллионов пользователей. Цукерберг также признал, что "не должен был доверять" Cambridge Analytica.