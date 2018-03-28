Комитет Госдумы отклонил законопроект о переносе празднования Дня России

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов отклонил законопроект, предлагающий перенести празднование Дня России с 12 июня на 21 сентября.

В 1994 году было принято решение объявить 12 июня государственным праздником – Днем принятия Декларации о государственном суверенитете России (День независимости). Позднее, с 2002 года, праздник стал именоваться Днем России.

Законопроект предполагает внесение изменения в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации. Авторы законопроекта в пояснительной записке к нему отмечают, что 21 сентября выбрано потому, что именно в этот день в 1862 году в Великом Новгороде императором Александром II открыт памятник "Тысячелетие Руси", ознаменовавший тысячелетие основания Русского государства. С этих пор 21 сентября в России отмечали День основания российской государственности. Также они считают символичным, что 21 сентября (8 сентября по старому стилю – юлианскому календарю) 1380 года русскими полками во главе с великим князем Дмитрием Донским была одержана победа на Куликовом поле, после которой началось освобождение Руси от монголо-татарского ига.

"Есть предложение отклонить данный законопроект, посмотреть и уточнить ещё эти даты, которые вносятся в законопроекте", — заявила зампредседателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова, ее предложение было поддержано остальными участниками заседания.

Она также отметила, что законопроект о переносе даты празднования Дня России не нашёл широкой поддержки в обществе, а предлагаемые даты являются спорными и противоречивыми, также есть необходимость технической доработки законопроекта и консультаций с научным сообществом.

"Это требует широкого общественного обсуждения", — добавила Кабанова.