Минобрнауки предложило лицензировать образовательные программы в лагерях

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Министерство образования и науки РФ предлагает лицензировать образовательные программы в учреждениях детского отдыха, сообщила замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания детей и молодежи министерства Юлия Обухова.

"Самое главное нововведение, которое мы предлагаем, это введение лицензирования дополнительных образовательных программ в каждой организации отдыха и оздоровления детей", — сказала Обухова на заседании экспертного совета уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Обухова также отметила, что Минобрнауки уже внесло в правительство законопроект, утверждающий примерную форму договора между детским лагерем и представителем ребенка. По ее мнению, это позволит увеличить степень ответственности организации, принимающей на отдых ребенка.