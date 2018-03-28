В Росавиации прокомментировали инцидент на борту самолета в Домодедово

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Инцидент с задымлением в кабине самолета авиакомпании "Глобус" не представлял опасности, заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Ранее следователи начали проверку после задымления на борту самолета в "Домодедово". По данным следствия, во вторник при подготовке ко взлету самолета Москва — Новосибирск в салоне произошло задымление, 129 пассажиров и шесть членов экипажа были эвакуированы.

"Пока у нас есть информация, что накануне вылета проводилась мойка двигателя. Мойка двигателя осуществляется специальной жидкостью, и мы предполагаем, что этот запах, который там появился, это именно последствия мойки двигателя. Воздух в салон отбирается двигателем, и когда двигатель был запущен, напор воздуха включили, этот запах — кто-то интерпретировал как дым — он пошел", — сказал Нерадько журналистам.

"Мне трудно говорить, сейчас ведется расследование, но ничего там опасного не было. Хорошо, что экипаж отреагировал на это, но какой-то опасности не было", — отметил он.

Нерадько сообщил, что внеплановая проверка авиакомпании "Глобус" не планируется.