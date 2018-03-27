В Вологодской области ввели карантин из-за гриппа и ОРВИ

Объявление о карантине на воротах одной из школ. Архивное фото

Объявление о карантине на воротах одной из школ. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения гриппа и ОРВИ, вводятся в Вологодской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в области зарегистрировано превышение эпидемических порогов по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди совокупного населения на 35,8%. Кроме того, превышены эпидемические пороги у детей 7-14 лет на 39,5%, у подростков 15 лет и старше — на 62,6%. Наиболее высокая заболеваемость отмечается в городах Вологда и Череповец, а также в Череповецком, Бабушкинском и Междуреченском районах.

По данным ведомства, циркулируют возбудители негриппозной этиологии, а также вирусы гриппа А и В.

"С целью предупреждения дальнейшего распространения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций управлением Роспотребнадзора по Вологодской области принято решение о введении с 27 марта карантинных мероприятий, направленных на борьбу с эпидемией гриппа и ОРВИ", — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте областного правительства, по данным эпидемиологического мониторинга с 19 по 25 марта в области зарегистрированы 15,1 тысячи случая гриппа и ОРВИ. Процент госпитализации составляет 2,1%, всего за неделю были госпитализированы 326 человек, преимущественно дети (85%).

Ограничительные мероприятия включают традиционные меры профилактики: особый противоэпидемический режим в медицинских организациях, обеспечение аптечных и лечебных учреждений противовирусными препаратами, ношение медицинских масок, отмена массовых мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях. Кроме того, в детских образовательных учреждениях в случае заболевания ОРВИ более 20% организованных детей — частичное или полное приостановлении учебного или воспитательного процесса.