В Вологодской области ввели карантин из-за гриппа и ОРВИ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения гриппа и ОРВИ, вводятся в Вологодской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
По данным ведомства, циркулируют возбудители негриппозной этиологии, а также вирусы гриппа А и В.
"С целью предупреждения дальнейшего распространения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций управлением Роспотребнадзора по Вологодской области принято решение о введении с 27 марта карантинных мероприятий, направленных на борьбу с эпидемией гриппа и ОРВИ", — говорится в сообщении.
Ограничительные мероприятия включают традиционные меры профилактики: особый противоэпидемический режим в медицинских организациях, обеспечение аптечных и лечебных учреждений противовирусными препаратами, ношение медицинских масок, отмена массовых мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях. Кроме того, в детских образовательных учреждениях в случае заболевания ОРВИ более 20% организованных детей — частичное или полное приостановлении учебного или воспитательного процесса.