Власти Симферополя ищут строителя приюта для животных

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Власти Симферополя объявили тендер на строительство в городе приюта для животных, начальная (максимальная) цена контракта составляет 51,49 миллиона рублей, соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.
Строительство будет вестись в два этапа, при этом работы должны быть завершены не позднее 30 ноября текущего года. Источник финансирования – городской бюджет, указывается в материалах.
Подрядчика планируется определить к концу апреля по итогам электронного аукциона. Заказчик работ — муниципальное казенное учреждение управление капитального строительства Администрации Симферополя.
По информации главы Госкомветеринарии, в минувшем году во всех регионах Крыма было стерилизовано более 7 тысяч бродячих животных. Около 1300 агрессивных животных было изъято и "деактивировано". По словам Иванова, в этом году планируется стерилизовать от 7 до 10 тысяч бездомных животных.
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