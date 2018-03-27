Собянин возложил цветы на Манежной площади в память о погибших в Кемерово

Люди возлагают цветы к мемориалу на Манежной площади в Москве в память о погибших в кемеровском торговом центре. Архивное фото

Люди возлагают цветы к мемориалу на Манежной площади в Москве в память о погибших в кемеровском торговом центре. Архивное фото

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы на Манежной площади у мемориала, где каждый желающий с 17.00 мск может почтить память погибших при пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово.

Градоначальник остановился у подножия Никольской башни Кремля, где располагается мемориал, осмотрел портреты погибших и возложил букет алых гвоздик.

Ранее во вторник Собянин поручил организовать на Манежной площади площадку, куда люди могут прийти и выразить свою скорбь по погибшим при пожаре в Кемерово. Также он отметил, что необходимо организовать туда удобный проход.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>