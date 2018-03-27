В ВСС обсуждают страхование ответственности владельцев мест скопления людей

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) планирует в ближайшее время направить в Госдуму РФ свои предложения по страхованию ответственности владельцев мест скопления людей, сообщил президент ВСС Игорь Юргенс на пресс-конференции во вторник.

В воскресенье в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).

"В настоящий момент страхование ответственности владельцев таких заведений (как, например, сгоревший в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" — ред.) абсолютно необходимая назревшая вещь. Мы свои предложения завтра к вечеру сдаём в комитет по финансовым рынкам Государственной Думы", — сказал Юргенс.

Юргенс напомнил, что МЧС РФ после пожара в клубе "Хромая лошадь" разработало законопроект "Об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда в результате пожара". А также добавил, что сейчас на разных уровнях власти обсуждают ряд инициатив, дающих возможность так или иначе обеспечить условно "страхование жизни" человека. По его словам, речь идет о вмененном страховании и его модель прорабатывается.

"Мы уверены, что развитие противопожарного страхования или страхования ответственности собственников мест массового скопления людей позволит повысить ответственность собственника объекта за соблюдение требований пожарной безопасности, поскольку страховщики будут проводить дополнительный аудит состояния объектов", — заключил президент ВСС, отметив, что по оценке ряда экспертов, число объектов, которые потенциально могут покрываться таким страхованием, составляет порядка 400 тысяч.