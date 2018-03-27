В ВСС обсуждают страхование ответственности владельцев мест скопления людей

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) планирует в ближайшее время направить в Госдуму РФ свои предложения по страхованию ответственности владельцев мест скопления людей, сообщил президент ВСС Игорь Юргенс на пресс-конференции во вторник.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).
"В настоящий момент страхование ответственности владельцев таких заведений (как, например, сгоревший в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" — ред.) абсолютно необходимая назревшая вещь. Мы свои предложения завтра к вечеру сдаём в комитет по финансовым рынкам Государственной Думы", — сказал Юргенс.
"Мы уверены, что развитие противопожарного страхования или страхования ответственности собственников мест массового скопления людей позволит повысить ответственность собственника объекта за соблюдение требований пожарной безопасности, поскольку страховщики будут проводить дополнительный аудит состояния объектов", — заключил президент ВСС, отметив, что по оценке ряда экспертов, число объектов, которые потенциально могут покрываться таким страхованием, составляет порядка 400 тысяч.