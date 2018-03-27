Москальковой не поступали предложения о контроле следствия по ЧП в Кемерово

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой не поступали предложения от председателя партии "Яблоко" Эмилии Слабуновой о создании общественной комиссии по контролю за ходом расследования пожара в торговом центре в Кемерово.

Ранее во вторник Слабунова обратилась к правозащитному сообществу России с просьбой создать общественную комиссию по контролю за расследованием обстоятельств и причин пожара в торгово-развлекательной центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Как отмечалось в сообщении партии, соответствующие обращения Слабунова направила Москальковой, уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой и председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову. Копия документа направлена президенту России Владимиру Путину, заявили в "Яблоке".

"Нет, у нас нет обращений", — сообщил РИА Новости руководитель рабочего аппарата Москальковой Иван Соловьев.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).