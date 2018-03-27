Кузнецова предложила общественное наблюдение за местами пребывания детей

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предлагает создать систему общественного наблюдения за местами массового скопления детей после трагедии в Кемерово.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

"Конечно, будут предложены новые меры, и будут проведены проверки по всей стране. Но даже действующие правила могли бы предотвратить трагедию, если бы они исполнялись на 100 процентов. Нам не нужен формализм в проверках. Мы сами должны активно подключиться к ним. Считаю необходимым введение системы общественного контроля, чтобы каждый человек, заметивший нарушение, мог не только оперативно сообщить о нём, но и проследить за тем, как оно устранено", – цитирует пресс-служба омбудсмена ее слова.

Такая система может быть создана с участием общественных палат, отметила Кузнецова.

В пресс-службе омбудсмена уточнили, что Кузнецова уже обсудила этот вопрос с председателем Общественной палаты Российской Федерации Валерием Фадеевым, который поддержал эту инициативу.