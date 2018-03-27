МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Минтруд РФ выступает против пересмотра периода, за который оцениваются доходы семьи при назначении новых выплат на первого и второго ребёнка, заявил РИА Новости первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

В настоящее время решение о назначении выплат принимается с учетом доходов семьи за 12 месяцев. При этом замминистра подтвердил, что вице-премьер Ольга Голодец поручила Минтруду проработать необходимость пересмотра этого порядка.

Ранее в газете РБК появилось сообщение о том, что Голодец поручила Минтруду проработать изменение критериев назначения недавно введенных выплат на первого и второго ребенка.

С 2018 года в России вводится ежемесячная выплата на рождение первенца (она будет выплачиваться до достижения ребенком возраста полутора лет), а также появилась возможность для семей получить выплату на второго ребенка из средств материнского капитала. Семьи с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года появится второй ребенок, смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала, если их доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в субъекте РФ.

"Речь идёт о периоде, за который идёт оценка доходов. Сейчас это 12 предыдущих месяцев — это норма закона. Мы считаем, что это достаточно справедливый период, потому что позволяет равномерно весь доход разбить на 12 месяцев", — рассказал Вовченко.

"Потому что выплаты, которые идут сразу при рождении, они тоже учитываются в доходах. Наша цель была — чтобы максимальное количество людей подпадали под этот критерий нуждаемости семей", — добавил он.

Замминистра объяснил, что более короткий период привёл бы к тому, что начисление выплат по беременности и родам создало бы ложные представления о более высоком доходе. "Если делить на три, а не на 12, то люди становятся условно богаче и многие могут не попасть", — сказал он.

"Если сделать ещё более длинным срок, то замучается человек собирать документы. Речь же не только о доходе матери, а доход всех членов семьи учитывается. По аналогии с другими выплатами этот период самый оптимальный", — заявил собеседник агентства.

Он также рассказал, что о необходимости пересмотра данного критерия говорили регионы.

"В некоторых субъектах встал вопрос, почему мало обращений. Субъекты тоже не любят, когда их ругают — может быть, они что-то сделали не так или не у всех вовремя принимают (документы на получение пособий — ред.). Поэтому они сослались на то, что якобы мамочки ждут, когда больше месяцев пройдёт (можно же до полугода обращаться), чтобы учитывались доходы именно в этот период", — заявил Вовченко.

Он добавил, что субъекты высказывали диаметрально противоположные версии — одни говорили, что период слишком длинный, другие, что он слишком короткий. "Ну, пытаются найти причину. Но такой срок — не резон для этого", — подчеркнул замминистра.