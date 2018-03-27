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Общество

"Кемерово, мы с тобой!" Как россияне помогают пострадавшим от пожара в ТЦ

16:3027.03.2018
(обновлено: 16:35 27.03.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЛюди в Кемеровском областном центре крови сдают кровь для пострадавших от пожара в торговом центре Зимняя вишня в КемеровеЛюди в Кемеровском областном центре крови сдают кровь для пострадавших от пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Игорь Кармазин. "С вами Казань", "Петербург с вами", "Севастополь скорбит", — кемеровские группы в соцсетях переполнены соболезнованиями. Трагедия в торговом центре "Зимняя вишня" потрясла всю страну. В регионах отменяют развлекательные мероприятия, люди сдают кровь и организуют сбор денег для пострадавших.

От Владивостока до Карелии

Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта общенационального траура в связи с трагедией в Кемерово. В городе прошел митинг: собравшиеся потребовали открытого расследования причин пожара и отставки региональных чиновников. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям, задержаны несколько человек.

Местные власти отдельных регионов и городов еще до указа президента в знак солидарности с Кузбассом объявили траур. В Приморском крае по постановлению врио губернатора Андрея Тарасенко 27 марта все официальные мероприятия, в которых принимает участие руководитель края и его заместители, начинаются с минуты молчания. Объявил траур глава Бурятии Алексей Цыденов. "В дополнение к месту памяти у Одигитриевского собора организуем место памяти на Театральной площади" — сообщил он.

Так же поступили в Рязанской и Брянской областях, во Владивостоке, Екатеринбурге и Якутске, развлекательные мероприятия отменены в Ингушетии. Мэрия Москвы организует акцию памяти погибших на Манежной площади.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПриспущенный флаг над зданием администрации Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Приспущенный флаг над зданием администрации Приморского края

Во вторник, 27 марта отмечается Международный день театра, в связи с этим было запланировано множество праздничных спектаклей. Большинство театров, однако, их отменили — в Рязани, Саранске, Петрозаводске, Брянске, Омске и других городах. Руководство Новосибирского театра оперы и балета перенесло комическую оперу "Любовный напиток" с 1 апреля на более позднюю дату. Отменена торжественная церемония открытия чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске. Товарищеский матч футбольных сборных России и Франции в Санкт-Петербурге начнется с минуты молчания. Российские футболисты выйдут на поле с траурными повязками.

Женщина зажигает свечу возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Это конец". Почему десятки людей сгорели заживо в ТЦ в Кемерово

В Кабардино-Балкарии перенесли празднование Дня возрождения балкарского народа, отмечаемого 28 марта. Глава республики Юрий Коков предложил помощь в лечении и реабилитации пострадавших в Кемерово. На бесплатное лечение готовы принять кемеровчан также в сочинском отеле "Весна". Помочь в реабилитации пострадавших вызвались и в международном детском центре "Артек" в Крыму. Во вторник заседание Совета министров республики началось с минуты молчания, а в крымских городах люди несут свечи и игрушки к импровизированным мемориалам.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЖители Симферополя возлагают цветы у мемориала на площади Ленина в память о погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Жители Симферополя возлагают цветы у мемориала на площади Ленина в память о погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Отреагировали на трагедию и представители шоу-бизнеса. Певица Лолита открыла свой концерт в Перми 26 марта минутой молчания, а потом сообщила, что весь гонорар отдаст одному из родственников погибших в Кемерово. Такое же решение принял московский джазовый клуб Powerhouse. "Сегодняшний джем состоится по расписанию. Часть прибыли будет перечислена на помощь пострадавшим при пожаре в Кемерово", — говорится на сайте заведения. Группа "Би-2" отменила назначенный на 28 марта концерт во Владимире. Леонид Агутин и Анжелика Варум отложили выступление в Чите. Не состоится запланированный на 27 марта в Улан-Удэ концерт Александра Розенбаума.

"Вдруг именно я помогу"

В самом Кемерово трагедия всколыхнула весь город. Во время пожара люди несли к торговому центру ковры и одеяла — чтобы поймать тех, кто решится выпрыгнуть с верхних этажей. "Все орали, кричали, паника была сильная. Я  увидел мальчика, потерявшегося в пространстве, взял его за руку и вывел на улицу. Потом отошел к выезду во двор школы номер 7, увидел, как разбилось окно то ли на третьем,  то ли на четвертом этаже — внизу 15-20 людей растянули одеяло. Мужчина спрыгнул, удар смягчили, но без травм не обошлось", — вспоминает студент Сибирского политехнического техникума Александр Пензин.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкСотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© РИА Новости
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Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018

Многие автовладельцы приехали к ТЦ, к зданиям больниц, экстренных служб, чтобы помочь развезти людей. "Все в таком состоянии были, вряд ли сами смогли бы доехать. Я отвез родителей из 3-й больницы до места происшествия и до ожогового центра, кому-то продукты передал", — говорит кемеровчанин Максим Семенов.

Огромные очереди выстроились к Кемеровскому областному центру крови. "Нам сразу стали звонить с заводов, предприятий, офисов. Спасибо всем за поддержку. За первые сутки после трагедии к нам обратились более 400 человек! Донорского материала в областном банке пока достаточно, принять всех желающих сразу мы не можем. Сейчас записываем горожан на сдачу крови только на следующую неделю", — рассказали в Кемеровском областном центре крови. Горожан просят заранее записываться на сдачу крови по телефону +7 (3842) 522274. Один из первых доноров – Алексей Бурков – отмечает, что такой очереди раньше в своей жизни никогда не видел: "Почему пришел? У меня знакомая чуть не задохнулась на пожаре. Подумал, вдруг именно я кому-то помогу".

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЛюди пришли в Кемеровский областной центр крови, чтобы сдать кровь для пострадавших от пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. 27 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Люди пришли в Кемеровский областной центр крови, чтобы сдать кровь для пострадавших от пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. 27 марта 2018

Счета и мошенники

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев сообщил, что семьи жертв пожара получат по 1 миллиону рублей за каждого погибшего. Такую же сумму выплатят за погибших федеральные власти. Тулеев также обратился к собственникам ТЦ "Зимняя вишня" с предложением оказать материальную помощь семьям погибших в дополнение к региональным мерам поддержки. О помощи он попросил и собственников компаний-работодателей пострадавших и жертв ЧП. Глава МЧС России Владимир Пучков попросил руководство банков списать кредиты родственникам погибших при пожаре в Кемерово.

Сбор средств для пострадавших начала администрация Кемерово. Свой счет для перечисления средств открыли в Красноярске. "В Кемерово большая трагедия. В эти дни вся страна с кемеровчанами. В тушении активное участие принимали красноярцы — спасатели, психологи, техника. Рекомендовано СМИ, торговым и развлекательным учреждениям проявить сдержанность при проведении мероприятий. В Красноярске с сегодняшнего дня открыт счет для перечисления пожертвований всем, кто пострадал в трагедии", — подчеркнул глава края Александр Усс.

В Совете Федерации будет создан парламентский фонд помощи пострадавшим и семьям погибших. По предложению сенатора Виктора Озерова, законодатели перечислят туда свой дневной заработок.

При этом правоохранительные органы предупреждают, что в соцсетях активизировались мошенники — они публикуют подложные счета и собирают средства для себя лично. В связи с этим людей, которые хотят помочь кемеровчанам, призвали не терять бдительность и пользоваться исключительно официальными источниками информации.

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